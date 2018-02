Presidente do VEC fala ao Extra sobre fato ocorrido no alojamento do clube

Na manhã desta quinta-feira,22, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com presidente do Vilhena Esporte Clube (VEC) José Carlos Dalanhol, conhecido como “Gaúcho do Milho”, para esclarecer sobre o fato ocorrido na tarde de quarta-feira, 21, no alojamento do clube.

De acordo com Gaúcho, na última segunda-feira, 19, na parte da manhã foi até alojamento do clube e o jogador Kaio Gustavo falou que queria ir embora e pediu para resolver sua situação o mais rápido possível.

Na terça-feira, 20, o presidente disse que conversou com o atleta para informar que estava sendo providenciado a rescisão do contrato e o dinheiro da transferência para o empresário, para o atleta ser liberado. Porém, o jogador não gostou da resposta, e falou que se não arrumasse o dinheiro rápido levaria o televisor do alojamento.

Quando foi na quarta-feira, 22, gaúcho afirmou que foi até o clube para entregar a carteira do atleta e que ainda não tinha arrumado o dinheiro. O jogador não gostando da situação ficou alterado e danificou o carro do presidente, além disso, o agrediu pegando em seu pescoço, para se defender Gaúcho revidou a agressão. Em seguida o atleta entrou no alojamento quebrando o televisor da sala e alguns objetos.

Diante da situação, o próprio Gaúcho chamou a Polícia Militar e o jogador foi encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para ser feito o boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia