Raupp participa da assinatura Ordem de Serviço para pavimentação da Rodovia do Boi

Rebatizada de Transrondônia, a então Rodovia do Boi, que liga os municípios de Corumbiara no cone Sul, a Parecis, na Zona da Mata, será 100 % asfaltada. A Ordem de Serviço da pavimentação dos primeiros 20 km foi assinada pelo governador Confúcio Moura (MDB) com a presença de autoridades do Estado, no último final de semana em Corumbiara.

Durante o lançamento da obra, o senador o Valdir Raupp (MDB) ressaltou a importância do empreendimento para a integração dos municípios da região.

“Essa será a Rodovia da Produção, que dará aos empreendedores dessa região uma opção melhor para o fluxo de escoamento dos produtos, uma vitória para um estado com pouco mais de 30 anos, que tem quase que 100% dos seus municípios com ligações asfaltadas”, disse Raupp

O senador lembrou também do trabalho realizado para melhorias na BR 364, principal rodovia federal pavimentada de Rondônia.

“Sou o relator setorial do orçamento na área de Transportes no Senado e está garantido para a BR 364 mais de 300 milhões de investimentos do Governo federal. Temos cobrado diariamente do Dnit a manutenção da nossa BR e vou continuar lutando para que a rodovia seja de fato restaurada. Não aguentamos mais tantos buracos”, afirmou Raupp

De acordo com o governador Confúcio Moura, os recursos para obra total da Transrondônia estão assegurado por um financiamento firmado com o Bndes.

“Estamos iniciando um sonho e garantindo que ele saia do papel, dando esse pontapé inicial, algo para dois ou três anos para ser finalizada”, declarou Confúcio.

Autor: Daniel Santana

Foto: Assessoria