Rosani Donadon defende projeto de novo Hospital Regional ao Ministro da Saúde

A prefeita Rosani Donadon (MDB), juntamente com o Senador Ivo Cassol (PP), o deputado Luiz Claudio (PRB) e os vereadores de Vilhena, se reuniram no início da tarde desta quarta-feira, 21, com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, para apresentar o pedido proposto pela bancada federal de Rondônia para a construção de um novo Hospital Regional no Município de Vilhena.

Ao defendê-lo, Rosani explicou que o projeto irá contemplar toda uma região, uma vez que a unidade de saúde mantém o atendimento dos sete Municípios do Cone Sul, Noroeste do Mato-grosso, a população indígena, Quilombola e também parte da comunidade boliviana ribeirinha.

O Ministro ficou entusiasmado com a proposta e disse que em se tratando de grandes projetos, o aval é direto do presidente da república, Michel Temer. “Entregarei em mãos ao presidente para que ele possa apreciar o pedido”, garantiu Barros.

O Senador Ivo Cassol, responsável pelo encontro, “nomeou” o Ministro como “advogado” da proposta junto ao presidente Temer para que a conquista saia do papel.

Rosani Donadon explica que o recurso é oriundo de uma emenda de bancada, ou seja, endossada por todos os deputados federais e senadores, e que para garanti-la é necessário muito esforço de sua parte. “Estamos trabalhando nesta proposta há meses. Mesmo ainda em fase inicial, estamos fazendo a nossa parte buscando fomentar nossa região”, comentou a mandatária vilhenense.

Texto e fotos: Assessoria