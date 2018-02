Sábado tem estreia do programa “Arco da Velha” na rádio Líder FM

Estreia neste sábado, 24, a partir das 12h00 o programa “Arco da Velha” da Rádio Líder 89,9 mHz de Cerejeiras. O comando do programa ficará por conta do apresentador e radialista Anilson Duarte e do DJ Valdeir Gois.

O “Arco da Velha” trará o melhor das músicas nacionais e internacionais que marcaram época, apresentando uma variedade de flashback dos anos 80 e 90. Aos ouvintes que desejarem pedir suas músicas, poderão participar por meio do whatsApp 9 8400-3731.

A Rádio líder FM está no mercado há quase cinco anos e tem uma área de cobertura que abrange Cerejeiras, Colorado, Corumbiara, Cabixi e Pimenteiras. Para contratação dos profissionais para realização de algum evento entrar em contato através do telefone 9 8463-7550.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação