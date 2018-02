UNIR contrata professores substitutos por meio de processo seletivo para Vilhena

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga a abertura das inscrições para o processo seletivo com o objetivo de contratar Professores Substitutos a fim de atender as necessidades do Campus de Vilhena – RO.

As áreas/subáreas disponíveis são: Educação/ Filosofia da Educação/ Fundamentos da Educação/ Sociologia da Educação (1), Letras/ Língua Portuguesa (1), Administração/ Ciências Contábeis/ Finanças Públicas e Ciências Contábeis (1), Administração/ Ciências Contábeis/ Finanças Públicas e Ciências Contábeis (1), Comunicação/ Rádio e Televisão (1), Filosofia/ Ética (1), Educação/ Tópicos Específicos de Educação/ Métodos e Técnicas de Ensino (1), Educação/ Psicologia Educacional (1).

Para se inscrever é necessário que o interessado compareça na Universidade Federal de Rondônia, Campus de Vilhena, Avenida Rotary Club, nº 3756, bairro Jardim Social, ou envie Via postal, os documentos comprobatórios, a partir do dia 05 até 09 de março de 2018. O atendimento presencial ocorre até às 17h30 do último dia.

Os aprovados farão jus à remuneração no valor de R$ 2.236,29 a R$ 5.742,14 com jornada de trabalho de 20h a 40h.

Este processo seletivo será composto por uma prova didática e prova de títulos. Para obter mais informações consulte o edital disponível em nosso site.

Texto: Karina Felício

Foto: Reprodução Internet