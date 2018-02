CAPITAL DO ESPORTE: Vilhena vence concorrentes e vai sediar o JIR 2018

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) de 2018 serão disputados em Vilhena.

A decisão aconteceu em Porto Velho, na manhã desta quinta-feira, 22, na sede do Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia (TJD/RO).

Por unanimidade, os conselheiros do Conselho Estadual de Desporto e Lazer (Conedel) concederam a Vilhena o direito de ser a Capital do Esporte este ano e o JIR deve acontecer entre os meses de setembro e outubro.

Três municípios estavam na disputa: Cacoal, Presidente Médici e Vilhena. Após uma vistoria feita por representante do Conedel, no período de 29 à 31 de janeiro, nas três cidades postulantes, a única que recebeu parecer negativo foi Presidente Médici, entre outros motivos, por não ter ginásio coberto. A disputa final ficou então entre Cacoal e Vilhena.

DEFESAS

As defesas dos representantes dos dois municípios, no salão de sessões do TJD, foram acompanhadas por desportistas de Porto Velho, uma equipe de apoio da Semec de Vilhena, representantes de Cacoal e de Presidente Médici. Cada defesa tinha 10 minutos para justificar o porquê que o seu respectivo município estava pleiteando sediar o JIR.

Para Cacoal, a defesa ficou por conta do presidente da Autarquia Municipal de Esportes, Wellington Nunes Solares. Através de um vídeo, o mesmo apresentou os potenciais econômicos, turísticos, sociais e esportivos, com depoimentos de desportistas e autoridades municipais, como a prefeita Glaucione Rodrigues e o vice-prefeito Elcirone Deiró.

Logo em seguida, a defesa de Vilhena foi feita pelo secretário de Esportes, Natal Jacob. Ele, antes de iniciar sua apresentação, pediu autorização ao presidente do Conedel, Rodnei Antonio Paes, e demais conselheiros para estender na mesa das autoridades a bandeira de Vilhena. “Sou bairrista e aqui estou representando o meu município e os interesses de todos os vilhenenses”, argumentou.

POTENCIALIDADES DE VILHENA

Natalzinho, como é mais conhecido ente os desportistas de Rondônia, destacou a transparência da organização do evento e, através de um slide com fotos dos ginásios, estádio, quadras de escolas, do CEEJA, Biblioteca, da pista de entrada do aeroporto e outros locais para as disputas das competições, enfatizou que hoje Vilhena é o município com as melhores condições de sediar o JIR.

Na sequência, apresentou relatórios de todos os eventos que a Semec promoveu em 2017, exibiu um vídeo e ressaltou que teve o incondicional apoio da prefeita Rosani Donadon, do vice prefeito Darci Cerutti, dos empresários locais com doação de materiais e da sua equipe de servidores da secretaria.

Após a explanação dos representantes de Cacoal e Vilhena, os conselheiros de portas fechadas, e sem acesso ao público, escolheram Vilhena, por unanimidade, com a cidade do JIR de 2018. “Vamos fazer o melhor JIR que já aconteceu em Rondônia”, declarou a prefeita de Vilhena, assim tomou conhecimento oficial do resultado.

Texto e fotos: Assessoria