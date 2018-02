Moradores gravam vídeo e afirmam que estão isolados na área rural de Corumbiara

Na tarde desta sexta-feira, 23, a redação do Extra de Rondônia recebeu vídeo e informações de moradores da linha 5 para linha 6 a cerca de 33 quilômetros do município de Corumbiara, onde afirmam que estão isolados da cidade.

De acordo com os agricultores, há 60 dias enormes crateras estão se formandos e manilhas estão ficando a mostra e o tráfego ainda estava sendo mantido devido a ajuda de funcionários da fazenda três irmãos.

Contudo, agora não tem mais jeito, sem ajuda do poder público, os moradores estão literalmente isolados. Alunos sem irem a escola, produção de leite prejudicada devido não ter transporte, entre outros prejuízos por falta de estradas em boas condições de trafegabilidade.

Sem contar com perigo, onde quem trafega pela estrada está exposto, pois a qualquer momento pode cair num desses buracos e acabar pagando com a própria vida.

Os moradores pedem ao poder as autoridades responsaveis que olhem com carinho para os agricultores, pois sem estradas não como escoar a produção, sem contar na qualidade de vida do povo da área rural que é tão sofrida.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta