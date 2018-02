Moradores reclamam e comandante da PM esclarece baixa frequência de patrulhamentos em bairros específicos de Vilhena

Na quinta-feira, 22, a reportagem do Extra de Rondônia esteve com o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Vilhena, tenente coronel Paulo André Santos de Souza, a fim de esclarecer quais providências estão sendo tomadas para resolver o problema enfrentado pelos moradores dos Bairros Alto Parecis, Barão I e II, que ultimamente tem registrado um alto indicie de furtos a residência.

De acordo com o comandante, há bairros que apresentam muitos problemas devido a quantidade de traficantes, que acabam financiando os demais crimes ocorridos no município, com isso, o policiamento acaba se concentrando mais nesses setores.

Paulo André relatou que no momento o 3º BMP conta com pouco efetivo e não tem viaturas para fazer policiamentos intensivos nos referidos bairros, mas patrulhamentos normais estão sendo realizados.

O coronel enfatizou que com a chegada de novos efetivos, o número de guarnições em campo, possibilitará um patrulhamento mais ostensivo em bairros com altos índices de furtos. “Infelizmente não temos número de policiais para monitorar esses setores, onde vem acontecendo furtos cotidianamente. Há áreas exclusivas que precisam ser vigiadas”, ressaltou o comandante.

Paulo finalizou reforçando que o foco do 3º BPM sempre foi elevar a sensação de segurança da população de Vilhena e do Cone Sul, assim como usar estratégias que diminuam o número de ocorrências, porém, tudo tem sido feito dentro do possível com o efetivo com o qual conta o batalhão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia