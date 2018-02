Motorista flagra condutor de máquina agrícola passando veneno usando rodovia

Um motorista que transitava pela RO-370, entre Cerejeiras e Corumbiara na tarde desta quinta-feira, 22, ficou abismado com a falta de responsabilidade de um condutor de uma máquina agrícola que usava a rodovia para passar veneno na lavoura.

Além de colocar a vida de pessoas em risco por estar com uma máquina de grande porte na rodovia, o veneno pode causar intoxicação nas pessoas que passam pelo local.

Os tratores têm autorização para transitar em rodovias, mas para isso é necessário o registro e licenciamento do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, recebendo pelo DETRAN uma numeração especial, de acordo com o art. 115, CTB. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo estas lacradas em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta