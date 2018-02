Passageira de moto sofre possível fratura em colisão no Centro de Vilhena

O acidente aconteceu por volta das 15h00 desta sexta-feira, 23, na Avenida Major Amarante, em frente à Igreja Universal, no centro de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo Siena com placas de Vilhena, seguia pela Major Amarante, sentido Porto Velho. Ao tentar estacionar acabou sendo atingido por uma moto, no qual o condutor trafegava no mesmo sentido.

A motocicleta Honda Bros NCS-5791-Vilhena, era pilotado por um rapaz que levava na garupa uma amiga.

Com o impacto, a passageira sofreu uma possível fratura na perna e o condutor algumas escoriações. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia