Projeto de nova escola para Vilhena é reativado por Rosani Donadon

A prefeita do Município de Vilhena, Rosani Donadon (MDB) juntamente com o Senador Acir Gurgacz (PDT), os vereadores e o ex-prefeito, Melki Donadon, garantiu na manhã desta quinta-feira, 22, em audiência com o Chefe de Gabinete do FNDE, Rogério Lot, em Brasília (DF), a revitalização de mais uma escola na rede pública municipal de ensino.

O recurso estava perdido desde a gestão anterior devido a uma modificação de local da instituição de ensino e agora o projeto está reativado.

A participação do Senador Acir neste projeto foi de fundamental importância, uma vez que ele atuou de forma enérgica para garantir o benefício a Vilhena.

Em sua fala, o representante do FNDE disse que a obra será uma prioridade para sua equipe. A escola será instalada no bairro Alto dos Parecis e atenderá toda a comunidade do próprio bairro, além de parte do Bela Vista e também do Barão I. O valor do investimento que antes era de R$ 1,7 milhão agora passa a ser de R$ 1,945 milhão.

A prefeita juntamente com os vereadores comemorou o resultado do encontro e destacou sua preocupação com a educação infantil. “Educação de qualidade é um investimento no futuro. O Município precisa proporcionar o máximo de condição aos seus alunos para que tenhamos homens e mulheres comprometidos com a nossa sociedade”, disse a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria