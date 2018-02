Rondônia está entre as regiões que apresentam potencial para fosfato

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) lançou na última terça-feira, 20, duas publicações inéditas que identificam regiões potenciais para fosfato no Brasil. As áreas pesquisadas estão localizadas na Bacia dos Parecis, sudeste de Rondônia, e Bacia Sergipe-Alagoas, nas proximidades de Aracaju.

O fosfato é um insumo utilizado na indústria de fertilizantes, na qual o Brasil possui forte dependência externa, e as pesquisas realizadas pela CPRM abrem espaço para o desenvolvimento econômico do país.

De acordo com o chefe do Departamento de Recursos Minerais da CPRM, Marcelo Esteves de Almeida, a pesquisa na Bacia dos Parecis, que envolveu análise em profundidade, de variação de teor do fosfato e análises químicas de superfície indica potencial para exploração do fosfato, que deve despertar interesse do segmento industrial relacionado à mineração e ao agronegócio. “Identificamos na pesquisa uma configuração geológica semelhante à Bambuí em Minas Gerais, atual região produtora de fosfato”, afirmou. Da mesma forma em Sergipe e Alagoas, a pesquisa atualizou ambiente geológico da bacia com as análises de superfície, confirmando novo potencial mineral na região.

“Considerando a crescente demanda por alimentos e seu potencial na produção agrícola, o Brasil deve eleger o fosfato como insumo vital para o seu desenvolvimento. Com essa visão, a CPRM tem enfatizado esse trabalho e apresenta hoje dois produtos que podem fomentar a exploração do fosfato em duas áreas estratégicas para a agricultura no país”, afirmou o presidente Esteves Colnago.

O superintendente regional de Salvador, José Ulisses Bandeira Pinheiro, ressaltou a importância do trabalho pesquisa do fosfato para o país, ressaltando que o projeto teve início em 2011, continuidade em 2016 e chega a sua terceira etapa em 2018. “A equipe técnica de Salvador tem orgulho de ter se dedicado a todas as etapas do projeto”. Confira as publicações aqui e aqui.

Fonte: Assessoria