RP e Ptran com apoio da Força Tática detém jovem que alegou ter vindo para Vilhena devido a esposa estar presa no município

O jovem de 21 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira, após furtar uma motocicleta Honda Fan com sistema de rastreamento, no Bairro Cohab, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima teria esquecido a chave na ignição da motocicleta, que possuía uma carretinha no engate, em frente a residência de um cliente e ao sair, constatou que a mesma havia sido furtada.

Diante dos fatos, a guarnição saiu no encalço do infrator, seguindo os sinais do rastreador do veículo e foram informados por uma testemunha, que um jovem tinha acabo de cair com uma motocicleta em uma vala e que havia ficado muito assustado, fugindo em alta velocidade.

Pouco tempo depois, um jovem contendo as mesmas características descritas pela testemunha foi localizado no residencial Hípica, com as roupas sujas de barro e com algumas escoriações pelo corpo.

O suspeito, que acabou confessando o crime e levou os militares até uma residência onde havia escondido o veículo, afirmou que é natural de Rolim de Moura e que está a poucos dias na cidade, tendo se mudado devido sua esposa estar presa no município.

O jovem que também afirmou ter furtado a referida motocicleta para conseguir dinheiro para se manter na cidade, foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia