APAE de Cabixi irá realizar 3º leilão beneficente

No dia,08 de abril, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) realizará seu 3º leilão beneficente em Cabixi. Na ocasião serão leiloados gados e prendas arrecadadas pela instituição.

O leilão acontecerá no salão de festas da igreja católica, a partir das 09h00 e contará com um delicioso almoço e churrasco. Toda a renda será revertida em prol do centro de atendimento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução/Divulgação