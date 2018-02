ARTIGO: Clientes sem Crédito

Havia na cidade de Curitiba, há alguns anos atrás, uma loja que se tornou conhecida de todos, na região metropolitana, por vender no crediário eletrodomésticos e outros artigos para o lar, a qual se tornou conhecida de todos porque sua propaganda afirmava: “Aqui todas as pessoas tem crédito, inclusive os negativados no SPC e os que têm títulos protestados!” E ela praticava o que apregoava! Para tanto, ela redigiu um cuidadoso contrato de compra e venda e exigia em cada operação um avalista com boa renda ou patrimônio. Em outras palavras, sua filosofia de trabalho era que a situação creditícia desfavorável do cliente, em si, não deveria impedir-lhe de fazer novas vendas a essas pessoas.

Você, que é empresário, teria a coragem de fazer isso hoje? Você estaria disposto a correr os riscos desta agressiva estratégia comercial? Pois saiba que ela explorou esse nicho de mercado, foi bem sucedida por diversos anos e inclusive chegou a ter uma rede de 10 lojas!

Todos sabemos que os tempos são difíceis; eles requerem inovação e coragem. Contudo, isso não deve nos desanimar nem nos amedrontar. Para aquela organização, um bom avalista, respaldado por um eficiente contrato de venda, era mais importante do que eventuais débitos vencidos e não pagos, fossem eles poucos ou muitos, recentes ou antigos, pequenos ou grandes.

Muitas vezes criticamos o governo, atribuímos a crise aos desmandos internos… Mas lá no fundo, creio que estamos procurando esconder nossas limitações profissionais, nossas deficiências, nossa incapacidade gerencial, nossa falta de coragem. Outras vezes não inovamos porque nossa equipe funcional não está apta para mudanças comportamentais drásticas. Daí as empresas ficam impedidas de crescer e avançar porque mantemos um quadro funcional despreparado. Será esse o seu caso? Precisamos de pessoas com garra, orientadas para resultados, disciplinadas e competentes, em vez de criar controles para acompanhar seu desempenho funcional.

Urge sair, com urgência, da nossa zona de conforto. Precisamos criar novos instrumentos que nos abram as portas. O mercado está aí. O Brasil está entre os 5 ou 6 países mais populosos do mundo; nossa economia está entre as maiores do planeta; nossa extensão territorial e potencialidades do solo também estão entre as maiores do mundo… As multinacionais estão vindo para cá, dia após dia, pelas oportunidades que o pais oferece hoje e oferecerá amanhã, a despeito das incertezas políticas, das dificuldades econômicas, as quais cedo ou tarde passarão. Todos os dias novos brasileiros estão nascendo, na esperança de que voltaremos a ser um país que se projete no concerto das nações, na esperança de que Deus e nossos líderes, cedo ou tarde reconduzirão a pátria brasileira à Ordem e ao Progresso! Eu tenho o privilégio de estar trabalhando numa empresa cuja diretoria tem essa visão!

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial