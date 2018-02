CHUPINGUAIA: família indígena perde casa em incêndio

O incêndio que destruiu completamente uma casa onde residia uma família indígena, composta por uma jovem de 27 anos e sua mãe, ocorreu na Aldeia Rio do Ouro, localizada a 25 quilômetros da cidade de Chupinguaia.

Segundo informações levantadas pelo Extra de Rondônia, mãe e filha foram até a cidade e quando retornaram, já encontraram a casa totalmente destruída pelo fogo.

A reportagem do site entrou em contato com a Polícia Militar do município, porém, nenhum registro da ocorrência foi realizado pelas vítimas e não há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia