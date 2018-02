Colorado: Pesqueiro é furtado por homem encapuzado durante madrugada

O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira, 23, por volta das 2h15min, no Pesqueiro Vila Rica, em Colorado do Oeste.

Conforme as imagens das câmeras de seguranças instaladas no local, mostram a ação do gatuno, que leva a crer que o mesmo já conhecia bem o local, e até mesmo da existência das câmeras, já que o mesmo estava com luvas, capuz e apesar das luzes pagadas, não possuía lanterna. Nas imagens mostra que ele tinha conhecimento, pois com tranquilidade retira os itens furtados dos locais de origem, como que já estivesse estado lá.

O meliante permaneceu no local cerca de 20 minutos, fazendo um verdadeiro limpa, levando consigo diferentes tipos de mercadorias, como fardos fechados de refrigerantes, condimentos e duas bacias cheias com peixes, além de um molinete.

Fonte: Conesul Acontece