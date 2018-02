CORUMBIARA: Vereadores criticam prefeito e secretários pela má gestão municipal; ouça áudio

Nesta sexta-feira, 23, em discurso na sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores na cidade de Corumbiara, o vereador Emerson Teixeira de Souza (PTB), e a vereadora Ildelita Raulino de Oliveira Souza (PDT), popular “Branca” em discurso teceram severas críticas contra o prefeito e secretários municipais.

De acordo com o vereador, em 2017 – Corumbiara não ofereceu educação de qualidade aos estudantes, principalmente aos alunos da área rural.

Emersom afirma que no ano passado as aulas começaram no dia 24 de abril, sendo que os ônibus transportavam os alunos uma semana sim, outra não. Contudo, 2018, começou pior que no ano passado, em vez de melhorar, tudo indica que será pior.

Segundo o vereador, o prefeito não tem compromisso com o povo e o secretário de educação é arrogante, não tem diálogo e muito menos compromisso com a comunidade.

Entretanto, Emerson ressalta que o prefeito não tem filho e os filhos do secretário de educação estudam na cidade, por isso, a falta de interesse em resolver os problemas e dar aos estudantes uma educação de qualidade, principalmente no que tange ao transporte escolar. Pois quem tem um carro ou uma moto ainda consegue levar os filhos para a escola, caso contrário, os alunos ficam fora da sala de aula.

O vereador disse estar indignado com a administração, pois poderiam ter feito a licitação do transporte escolar o ano passado, com isso, os problemas seriam evitados.

Emerson também dispara contra o secretario de obras, que passou o período da seca e não fez nada para manter as estradas vicinais em condições de trafegabilidade.

Para finalizar o vereador fala sobre o embargo da prefeitura quanto ao loteamento de uma associação que acabou e os sócios dividiram os terrenos, mas o poder público quer que os proprietários façam por conta própria toda a infraestrutura necessária.

A vereadora Branca, usou o microfone da tribuna para tecer comentários e criticar a administração. Segundo a parlamentar os vereadores não podem se calar diante da situação caótica que se encontra o município.

A falta de conservação das estradas aliada a outros problemas fizeram com que empresas não tivessem interesse em participar de licitação para o transporte escolar.

Branca ressalta que matérias em jornais taxam os vereadores que estão na Câmara apenas para aumentar o vale alimentação e não nada fazem pelo povo.

A vereadora conclama os pais e alunos para irem à rua e fazer manifestação. Em outra ocasião deu certo e providencias foram tomadas, quem sabe as autoridades despertam para a realidade que vivemos, disse Branca.

A reportagem disponibiliza o áudio dos vereadores para os internautas. Ouça abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra/Reprodução