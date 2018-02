Genus vence VEC pelo placar de 2×1

O Genus sofreu na noite deste sábado, 24, mas superou o VEC por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e conquistou sua primeira vitória na disputa do Campeonato Rondoniense 2018. a partida foi válida pela terceira rodada da competição estadual.

Ainda no primeiro tempo, Juninho abriu o placar em cobrança de falta. Na volta do intervalo, Kastor de pênalti deixou tudo igual, mas novamente Juninho garantiu a vitória do Aurigrená da Capital.

O grande destaque da partida foi o goleiro Gabriel Sarges que efetuou pelo menos seis defesas difíceis na partida e ajudou o Aurigrená da Capital a garantir seus primeiros três pontos na competição.

Com o resultado, o Genus chegou aos três pontos e subiu para a sétima colocação. Já o VEC segue com três pontos e caiu para a lanterna da competição.

Na próxima rodada, o Genus enfrenta no sábado o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o VEC recebe no mesmo dia o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O Jogo – Jogando pressionado para vencer dentro de casa, o Genus tomou um sufoco nos minutos iniciais. Aos 7 minutos, Robinho finalizou de fora da área, mas o goleiro Gabriel Sarges espalmou. Quatro minutos depois, novamente Robinho arriscou, o goleiro Gabriel Sarges espalmou e a bola bateu na trave. Aos 16’, Igor recebeu dentro da área e tentou bater colocado, mas novamente o goleiro do Genus defendeu.

O Genus chegou apenas aos 20 minutos. Charlinho arrancou em velocidade e tocou para Juninho, que entrou na área e bateu no canto, mas o goleiro Raílson defendeu com tranquilidade.

Após o susto, o VEC seguiu em busca do seu gol. Aos 26’, Thiaguinho cobrou falta na área e Pereira desviou de cabeça, mas o goleiro Gabriel Sarges fez grande defesa. Aos 35’, uma das torres de iluminação do estádio Aluízio Ferreira apaga e o jogo fica paralisado por sete minutos. Com a bola rolando, o Genus foi ao ataque. Aos 49’, Juninho cobrou falta na entrada da área com violência e abriu o placar para o Aurigrená da Capital.

Aos 53 minutos ocorreu um lance polêmico em campo. Jair vai a linha de fundo e a bola sobra para Igor que completa para o fundo do gol, mas o árbitro assinala impedimento no lance.

Para a segunda etapa, o VEC voltou melhor a campo e seguiu pressionando o Genus em seu campo de defesa. Aos 20 minutos, Robinho cruzou na área e João Baiano cabeceou, mas o goleiro Gabriel Sarges fez grande defesa. Quatro minutos depois, Thiaguinho cobrou escanteio e Túlio cabeceou, mas a bola bateu no travessão. Aos 35’, Robinho desceu em velocidade pela direita e cruzou na área, mas Gabriel Sarges deu um soco na bola antes que chegasse ao atacante Kastor. Aos 39’, Robinho recebeu dentro da área, girou em cima do seu marcador e bateu, mas a bola explodiu no peito do goleiro Gabriel Sarges.

Aos 41’, um lance polêmico. Thiaguinho foi derrubado na área, mas o árbitro assinalou a falta fora da área. Na cobrança, Thiaguinho bateu com categoria e a bola passou rente a trave.

Após o sufoco, o Genus foi ao ataque. Aos 42’, Jefferson desceu em velocidade pelo meio e bateu forte, mas o goleiro Raílson fez grande defesa. Aos 45’, Jefferson cobrou falta com violência, o goleiro Raílson rebateu para o meio da área e Higor pegou o rebote de cabeça, mas o goleiro do VEC se recuperou no lance e colocou para escanteio.

Aos 47’, Kastor foi derrubado na área e o árbitro Valmir assinalou a penalidade. Na cobrança, o mesmo Kastor bateu forte e deixou tudo igual no placar. Mas, aos 50’, a zaga do VEC não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou para Juninho que bateu forte e sacramentou a vitória do Genus.

Ficha Técnica

Genus 2 x 1 VEC

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho);

Data: 24/02/2018 (sábado);

Árbitro: Valmir da Silva;

Assistentes: Reginaldo Alves de Melo e Cristiano Pereira Lopes; 4º árbitro: Mário Roberto da Costa;

Gols: Juninho aos 49′ do 2º tempo; Kastor aos 47′ e Juninho aos 50′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Higor e Leivinha (Genus); Jair, Thiaguinho e Túlio (VEC);

Genus

Gabriel Sarges; Leivinha, Higor, Luiz Alves e Elias; Leivinha, Juninho, Jefferson e Tom Tom (Formiga); Kevin e Devid. Técnico: Mirandinha.

VEC

Railson; Jair, João Baiano, Túlio e Lucão; Pereira (Luquinha), Marinho (Lucas César), Robinho e Thiaguinho; Igor (Kastor) e Figurinha. Técnico: Fábio Luiz.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida