Patamo apreende caminhão com carregamento ilegal de itaúba

A apreensão ocorreu na sexta-feira, 23, durante patrulhamento da operação Paz no Campo, realizado por uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da Polícia Militar, na entrada da Linha do São Lourenço, nas proximidades da fazenda Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, a guarnição avistou um caminhão, com placas de Juína/MT e durante a abordagem, constatou que o mesmo estava carregado de madeira da essência itaúba.

Ao ser questionado sobre a procedência da madeira e da documentação para o transporte, o motorista, de 47 anos, afirmou que havia sido contratado para realizar o transporte e que o carregamento tinha sido feito na área da referida fazenda, que já é conhecida da polícia por ser alvo constante de conflitos agrários.

Como o motorista também não possuía nenhum tipo de documento que legalizasse o transporte, uma guarnição da Polícia Ambiental foi acionada e no local realizou os autos infracionais em desfavor do motorista e a cubagem da madeira.

A carga, com 40,32 metros estéreis e o caminhão foram apreendidos, sendo conduzidos juntamente com o motorista do veículo até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia