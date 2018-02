Rosangela Donadon destina aparelho de ultrassonografia para Pimenteiras

Sempre priorizando a saúde no Cone Sul do Estado, a deputada Rosangela Donadon (MDB) anunciou a destinação de um moderno aparelho de ultrassonografia para o município de Pimenteiras do Oeste através de recursos oriundos de emenda parlamentar.

A deputada atendeu ao pedido do vereador Luiz Carlos (MDB) e destinou uma emenda no valor de R$ 100 mil, que já se encontra empenhado, para aquisição do aparelho de ultrassonografia, sendo este um dos mais modernos.

Rosangela afirmou que esta é uma grande conquista para Pimenteiras, pois garante que os pacientes não necessitem mais se deslocar para outros municípios em busca da realização do exame.

“Se tem uma coisa, na qual eu me preocupo e priorizo é a saúde. Tenho certeza que a chegada deste aparelho vai fortalecer as ações da saúde local e garantir que gestantes e outros pacientes não saiam do município só para realizar o exame de ultrassom”, concluiu a parlamentar.

Autor e foto: Assessoria