Assaltantes armados rendem vigia e roubam três caminhonetes do Sesai

Por volta das 22h00 de sábado, 24, cinco homens renderam o vigia da sede da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) de Vilhena e roubam três caminhonetes Mitsubishi Triton L.200, de propriedade da unidade.

Segundo relatos do vigia, de 28 anos, que passou cerca de cinco horas sob a mira de uma arma de fogo, após ser rendido e amarrado pelos meliantes, que se apossaram das chaves da caminhonetes, estes começaram a levar os veículos um a um, sendo que o último infrator saiu do local com a terceira caminhonete, por volta das 04h00 deste domingo,25, levando também seu aparelho celular.

Ainda segundo o vigia, os agentes tentaram levar a quarta caminhonete, porém, ao tentarem tirá-la do estacionamento acabaram colidindo com outro veículo, quebrando a lanterna da mesma e desistindo da ação.

Após a saída do último infrator, ainda amarrado, o vigia conseguiu se dirigir até uma residência vizinha, onde conseguiu ajuda para se soltar e acionar a polícia.

Como o celular da vítima possui rastreador, foi possível localizá-lo jogado próximo a esquina da Avenida Curitiba com a Presidente Nasser, no Jardim da Oliveiras.

Diligências foram realizadas, no entanto, ainda não há informações do paradeiro dos veículos, que possuem as seguintes placas: OHV-7108, DHU-1008 e NED-8945.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia