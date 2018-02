Barcelona bate Vilhenense pelo placar de 3×2 e assume liderança do estadual

O Barcelona venceu neste domingo, 25, o Vilhenense pelo placar de 3 a 2 no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena, pela terceira rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

No primeiro encontro entre as equipes, o Barcelona começou bem e abriu o placar com Calado, aos seis minutos. Aos 23’, Robinho marcou o segundo do Catalão Vilhenense. O Vilhenense ainda conseguiu descontar com Ariel, aos 41 minutos.

Na volta do intervalo, o Barcelona fez o terceiro gol com Andrezinho, em cobrança de penalidade, aos 14 minutos. Apesar da desvantagem no placar, o Vilhenense foi ao ataque e conseguiu descontar novamente com Ariel, aos 26 minutos.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Campeonato Rondoniense 2018. Já o Vilhenense caiu para a vice-liderança com seis pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona encara no próximo domingo, 4 de março, o VEC no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Já o Vilhenense enfrenta na quarta-feira, 28, o Real Ariquemes no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

725 pessoas pagaram para assistir o jogo. Totalizando uma renda de R$ 9.185,00.

Fonte: Extra de Rondônia/Futebol do Norte

Fotos: Extra de Rondônia