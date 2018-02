Barcelona e Vilhenense “duelam” neste domingo no Portal da Amazônia

O estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia” será palco neste domingo,25, às 17h00 da partida entre o Barcelona Esporte Clube e o Vilhenense Esportivo Clube, valida pela terceira rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

O bom desempenho das duas equipes, que ocupam a primeira e a segunda colocação promete acirrar mais ainda a disputa da competição.

O Vilhenense vem de uma campanha com 100% de aproveitando no campeonato vencendo as equipes do Ji-Paraná e Genus. O preparador físico Luiz Vidal que assumiu o comando da equipe, após a saída do técnico Rafael Andrade deve manter a mesma escalação para duelo contra o Barcelona.

Vice-líder da competição, o Índio do Norte terá que mostrar sua força em campo que é um bom caçador de Leão e poder assumir a liderança da competição. O técnico Alex Oliveira deve priorizar um esquema tático ligado os 90 minutos de jogos.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia