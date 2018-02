Chacareiro denuncia que área rural virou depósito de lixo em Vilhena; fotos

Neste domingo, 25, a redação do Extra de Rondônia, recebeu denúncia de um chacareiro, onde relata que a área rural de Vilhena virou depósito de lixo.

Segundo mostram diversas fotos enviadas ao Site, a falta de educação e reponsabilidade das pessoas que querem se livrar de entulhos e lixo, acabam prejudicando outras. Porém, ao fazer descarte em local inapropriado, colocam em risco a saúde da comunidade que moram nas proximidades.

De acordo com o denunciante, o local onde estão jogando entulhos e lixo fica no final da Linha 01 e 02 – do Setor Vilhena.

Segundo o morador, aos sábados, o caminhão coletor passa no Setor para recolher o lixo doméstico. Contudo, moradores da cidade vão para o local descartar lixo orgânico e entulhos, no qual as fotos provam a denúncia.

Chacareiros do setor pedem as autoridades competentes que fiscalizem a área que irão pegar em flagrante diversas pessoas descarregando lixo no local.

