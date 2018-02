Moradores reclamam de água suja e com mau cheiro distribuída pela CAERD em Corumbiara

Na manhã deste domingo, 25, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos e relatos de moradores do município de Corumbiara, sobre a qualidade da água que está sendo distribuída a população na cidade.

De acordo com a denúncia, a mais de duas semanas a água que sai nas torneiras está suja e com mau cheiro.

Os moradores já foram à empresa distribuidora, a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (CAERD), mas não obtiveram respostas sobre o problema.

Com isso, os consumidores corumbiarenses, pedem as autoridades competentes que resolvam o problema o mais rápido possível, pois com essa água suja e com mau cheiro, não podem nem fazer um cafezinho, que dirá preparar a refeição para a família.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Internauta