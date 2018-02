O vereador intocável e Corumbiara sem educação – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

>>> A VERDADE DÓI

O vereador Rafael Maziero (PSDB), de Vilhena, soltou os pit bulls e convocou a torcida organizada às redes sociais para detonar o Extra de Rondônia devido a umas verdades – VERDADEIRAS – ditas a respeito da conduta do parlamentar. Ele pegou 4 (quatro) diárias do Legislativo, num total de R$ 2,8 mil, conforme comprovam documentos assinados pelo presidente da Casa de Leis, Adilson Oliveira (VEJA ABAIXO) para ir até São Paulo (SP), com a alegação de “participar de reuniões”. Isso ninguém inventou, está lá nos anais do Legislativo.

>>> TORCIDA APLAUDE E ATACA

Ocorre que o jovem vereador não gostou nadinha da matéria, que a taxou de tendenciosa. Noutra ocasiões gosta de usar o termo sensacionalista. Seus assessores, então, adoram essa última palavra. Para se defender disse que as passagens até São Paulo foram pagas do seu próprio bolso. Mostrou supostos comprovantes. A torcida aplaudiu. Torcida é desse jeito: se a matéria é favorável elogiam, se é contrária aos interesses do chefe, a desmoralizam. Estamos acostumados. Contudo, é muita ingenuidade. O Extra de Rondônia não engoliu essa. Isto porque a Câmara de Vereadores tem orçamento para passagens aéreas. Iremos mais afundo nessa questão.

>>> USOU DIÁRIAS E FOI A SP

O vereador, num desabafo feito num texto totalmente infantil e com erros grotescos, dificilmente de acreditar por ser um advogado (o que mancha a imagem dos seus colegas), se defende dizendo que “busca soluções para questões de interesse do município” e que sofre “ataques covardes”. Pois bem. Senão vejamos. PRIMEIRO: Rafael tenta passar de bom moço e se fazer de vítima. SEGUNDO: a matéria está produzida (e bem produzida textualmente, diga-se de passagem) de forma isenta, narrativa e sem nenhuma análise ou juízo de valor. É só saber ler AQUI. Comecemos pelo título: “Alegando ‘reuniões’, vereador tucano usa diárias para ir a São Paulo”. Ele foi a reuniões? SIM. Ele usou diárias? SIM. Ele foi até São Paulo? SIM. Então, onde está o sensacionalismo que o nobre edil alega? Zero pra ele.

>>> CONTINUAMOS

TERCEIRO: Ainda com o uso de diárias (COMPROVADÍSSIMO). Aliás, ele garante ser contra a utilização de diárias. Falamos mais abaixo. QUARTO: o vereador pegar diárias para “buscar recursos, soluções para o município” pode ser desvio de finalidade. Essa é função do prefeito, não do vereador. A afirmação não é do site, e sim transmitiu análise do conceituado advogado vilhenense Zé Francisco feita em 2017 durante entrevista exclusiva (leia AQUI). QUINTO: o Extra de Rondônia, SIM, É VERDADE , entrou em contato com Maziero, conforme mostra o print das chamadas feitas no 21 de fevereiro, dia previsto da viagem. O site queria ouvir o parlamentar, mas ele não retornou, não quis se manifestar. PORTANTO, DESMENTIDO.

>>> CONTRA DIÁRIAS?

Em setembro de 2017, Maziero foi à imprensa registrar seu posicionamento a respeito das diárias usadas pelos vereadores de Vilhena para viagens. Ele previu o fim dos gastos com este tipo de despesa. Porém, cinco meses se passaram e a situação continua do mesmo jeito. Todo mundo utilizando diárias. Ou seja: o discurso é um e a prática outra totalmente diferente. E a torcida organizada bate palmas assim mesmo. Vai vendo…

>>> MESMA MOEDA

Para finalizar esse papo, o Extra de Rondônia vai devolver com a “mesma moeda” através de uma arte/mensagem ao estilo Rafael Maziero. Na nossa opinião, o vereador se acha intocável, tenta justificar o injustificável e quer acabar com a liberdade de expressão. O site abordou o caso de forma adequada. Mas não como ele queria. Não estamos aqui para agradar – nem ele e nem sua torcida. Estamos aqui para fazer jornalismo. Assim como ele, quase todos vereadores viajaram semana passada (pegaram diárias) o que motivou o cancelamento da sessão ordinária, que foi muito bem informada por este site. É só clicar AQUI e ler a matéria. Rafael pode enganar seu fã clube, mas ao Extra não.

>>> À DISPOSIÇÃO

Porém, este debate acalorado quando ao uso de diárias para viagens não significa que as portas do Extra de Rondônia estarão fechadas. Nunca esteve, como mostram os links das matérias, AQUI e AQUI. O site está à disposição para todos aqueles que queiram levar a público notícias relevantes à sociedade. Não debatemos o ser humano, a pessoa, e sim a conduta. Ou seja: nada contra a pessoa de Rafael Maziero (que aliás, queremos que seja o mais transparente possível, assim como ele mesmo afirma) e nenhum dos integrantes do Legislativo ou Executivo Municipal de Vilhena. De nossa parte, papo encerrado!

>>> FOGO EM CORUMBIARA

Já em Corumbiara, a situação está em polvorosa. Os vereadores Emerson e “Branca” criticaram o prefeito e secretários. O motivo: falta de melhorias na Educação. Dizem que o secretário de educação é arrogante, sem diálogo. A coisa tá feia.

>>> COMPLICOU

O diretor do DER, Ezequiel Neiva, que é pré-candidato a deputado estadual, passa por momentos delicados. Denúncia de R$ 30 milhões pagos a uma empreiteira sobre a construção da ponte sobre o rio Machado, em Ji-Paraná, está tirando o sono do cerejeirense. O Ministério Público (MP) estadual pediu o sequestro de bens e afastamento de Ezequiel do cargo. O caso pode complicar o futuro do postulante a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia.

>>> CAPITAL DO ESPORTE

Em setembro, Vilhena será a capital do Esporte de Rondônia. Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) serão promovidos na terrinha. Agora haverá muito trabalho para organizar e recepcionar as equipes de todos os municípios do Estado. Mais uma vez Vilhena se destacando em nível estadual.

