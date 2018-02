R$ 4,23: “O Nosso Posto” lança super promoção e vende combustível mais barato de Vilhena

Mantendo a tradição de vender combustível mais barato e de melhor qualidade, o Auto Posto “O Nosso Posto”, em Vilhena, está com uma mega promoção neste final de semana.

Neste domingo, 25, estará em promoção o litro da gasolina pelo valor de R$ 4,23, álcool R$ 3,68 e diesel R$ 3,63.

A direção do posto anuncia outra novidade – agora conta com espaço de conveniência “Expresso Café”, servindo café da manhã, almoço com sobremesa grátis e um delicioso açaí; também conta com o lava jato “Bob Esponja”, fazendo o serviço completo na higienização de veículos e trazendo mais comodidade aos clientes.

Economize e garanta a qualidade no combustível abastecendo seu veículo no Auto Posto “O Nosso Posto”, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 2766, Centro.

O atendimento é de segunda a sábado das 06h30 às 19h00 e aos domingos das 06h30 às 17h00.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação