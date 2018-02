BR-364 não será duplicada, mas terá 28 trechos com terceira pista

Sem ilusão! A BR 364 não será duplicada nem agora e nem nos próximos 10 ou 15 anos. Não há interesse de nenhuma empresa em participar dos leilões dos lotes da nossa rodovia.

Simples: inexiste viabilidade econômica para que os investidores recebam de volta o volume de investimentos que teriam que fazer. E a situação poderia ficar sem solução durante longos anos, não fosse a batalha de membros da bancada federal e, especialmente, neste caso, da deputado Marinha Raupp e do seu marido, o senador Valdir Raupp. No meio do caminho, eles conseguiram com que o Dnit avocasse para si a responsabilidade de cuidar e manter a 364.

A bancada federal também incluiu uma emenda coletiva de 84 milhões para a recuperação da rodovia. Marinha, sozinha, emplacou outros 60 milhões de reais. E será esse dinheiro que vai ao menos amenizar a situação da rodovia, naqueles trechos considerados mais perigosos e que, imaginava-se, apenas a duplicação resolveria.

A alternativa não é a ideal, a perfeita, mas deve-se concordar que é viável e amenizaria os terríveis perigos que a BR traz a milhares de motoristas, nos seus pontos mais perigosos. O dinheiro da emenda de Marinha e outros recursos que virão, serão utilizados para a construção de terceiras pistas, nos pontos mais perigosos da BR 364. Estas novas pistas serão construídas como pequenos trechos, onde a lentidão dos caminhões e as ultrapassagens feitas por motoristas (que não respeitam a sinalização e arriscam suas vidas e as dos outros) causam as maiores tragédias, tirando dezenas de vidas, todos os anos.

O projeto, já aprovado pelo Dnit, como contou a deputada em entrevista à Rádio Parecis FM e ao jornalismo da SICTV/Record, prevê nada menos do que 28 trechos de terceira pista. Os primeiros 14 deles, serão implantados entre Vilhena até Ji-Paraná. Os demais, não se sabe ainda se simultaneamente ou se após os primeiros estarem concluídos, serão construídas entre Ji-Paraná e Ariquemes. Pode não ser o ideal, mas é o possível, o realizável.

E tem que se tirar o chapéu para a deputada-operária Marinha Raupp, que mesmo embaixo de críticas dos adversários, que tentam diminuir seu trabalho de mais de duas décadas no Congresso, continua sendo a campeã de conseguir investimentos para Rondônia, em todos os setores.

A última contra ela é de que a parlamentar estaria apoiando um projeto de instalação de pedágios na BR 364, uma história tão esdrúxula que só pega mesmo no lado putrefato das redes sociais. Marinha não liga. Enquanto alguns poucos tentam prejudicá-la, ela vive sob os aplausos e o respeito de uma maioria que vê os resultados concretos do seu trabalho. Ela – e toda a bancada federal – merecem aplausos por essa medida que vai ao menos atenuar um pouco os intensos perigos da nossa principal rodovia.

Fonte: Extra de Rondônia

Autor: Sergio Pires

Foto: Reprodução/Internet