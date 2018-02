CORUMBIARA: CAERD nega problema em distribuição de água suja e com mau cheiro

Na tarde desta segunda-feira, 26, um servidor da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (CAERD), entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, para esclarecer o fato denunciado por um morador do município sobre estar recebendo água suja e com mau cheiro em sua casa.

De acordo com a nota enviada ao Site, pode ter acontecido de um cano da rede ter rompido e isso provavelmente tenha sujado a água que é distribuída no bairro onde mora o cidadão que fez a denúncia.

Contudo, a CAERD afirma que nenhuma reclamação quanto a problemas na distribuição de água suja e com mau cheiro no município foi registrada no escritório da empresa. Inclusive a autarquia pede ao denunciante que vá até a sede da empresa e formalize a reclamação pessoalmente para que a mesma possa investigar o local exato aonde ocorreu o fato e solucionar o mais rápido possível.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução/Internet