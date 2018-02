DER divulga edital de processo seletivo com 103 vagas

O Departamento de Estradas e Rodagem de Rondônia (DER – RO) abre inscrições do processo seletivo que visa preencher 103 vagas de nível fundamental. Esta seleção terá prazo de validade de um ano.

Há vagas para os cargos de operário – braçal (50), oficial de manutenção (12) e operador de máquinas pesadas (41). Com jornadas de 40 horas semanais, os profissionais receberão remunerações entre R$ 865,32 e R$ 954,40.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de março de 2018, pelo site. Em seguida, a documentação exigida deverá ser entregue à Comissão Processo Seletivo/ DER/ RO, de forma presencial.

Vale lembrar que estes servidores serão lotados nas unidades nos municípios de Colorado do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Cacoal, Ariquemes, Machadinho do Oeste, Alvorada d’Oeste, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, entre outros.

Como forma de avaliar os concorrentes inscritos, haverá aplicação das etapas de prova de títulos e prova prática de aptidão física, conforme determina o edital completo já disponível para a consulta de informações em nosso site.

