Mirandinha assume como novo técnico do Vilhenense Esportivo Clube

O Vilhenense Esportivo Clube acertou a contratação com o técnico Mirandinha Newcastle que estará à frente do time no Campeonato Rondoniense 2018.

Francisco Ernandi, popular “Mirandinha Newcastle” ficou conhecido por ter sido o primeiro brasileiro a ser contratado por um clube inglês, em seu currículo, o ex-jogador, tem passagens pelos times do Palmeiras, Botafogo, Seleção Brasileira, entre outros.

Como técnico, Mirandinha atuou nos times de Fortaleza-CE, Nacional-AM, Rio Negro-AM, além de times Árabes, futebol paulista e por último o Sport Clube Genus de Porto Velho.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação