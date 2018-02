Morador questiona vendas de uniformes com logo da prefeitura e SEMED em Chupinguaia

Na manhã desta segunda-feira, 26, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos e relatos de um morador do município de Chupinguaia, onde questiona se o uniforme da rede municipal que tem apenas o logo da SEMED e da prefeitura não teria que ser doado.

De acordo com o morador, o uniforme tem apenas a inscrição SEMED e Prefeitura de Chupinguaia. Porém, não trás o nome da escola.

Dessa forma o morador indaga se o uniforme não deveria ser doado pela prefeitura, em vez de ser vendido nas lojas especializadas por R$ 25,00 a peça.

O Site tentou contato com o secretário de educação do município, mas não obteve êxito. Com isso, deixa espaço caso queira falar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta