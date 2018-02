Motorista avança preferencial e provoca acidente; uma pessoa ficou ferida

O acidente ocorreu por volta das 14h00 desta segunda-feira, 26, no cruzamento da Avenida Leopoldo Peres com a Rua Rosilene de Castro, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma jovem pilotava a motocicleta Honda Biz OHP-8839/Vilhena pela Avenida Leopoldo Peres, sentido Porto Velho e levava na garupa uma amiga.

Ao chegar no cruzamento com Rua Rosilene de Castro, foi atingida por uma picape Fiat Strada de placas NDG-3924/Vilhena.

Segundo testemunha o condutor da picape teria avançado a preferencial causando a colisão.

Com o impacto, a passageira da moto sofreu escoriações e foi atendida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Transito (Ptran)esteve no local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia