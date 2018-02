Regularização da comunidade Cooperfrutos está na reta final, diz Rosani Donadon

A prefeita Rosani Donadon (MDB) esteve reunida, juntamente com os vereadores em sua última viagem a Brasília com o Secretário-geral do Terra Legal, Cláudio Mendonça, o qual está trabalhando para sanar os problemas relacionados à área da comunidade Cooperfrutos, de Vilhena.

Em conversa com sua equipe, a prefeita os lembrou que representantes do Exército Brasileiro, em visita ao seu Gabinete, assinaram uma ata afirmando que a força não tem interesse na área, fato que corrobora em muito para o avanço do processo.

O próximo passo é provocar o Exército para que informar à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) o desinteresse na região para que possa ser lavrado o cancelamento da concessão.

Cláudio Mendonça informou que há um termo de entrega assinado pelo presidente da república acerca do assunto, e sendo revogadas algumas cláusulas o processo pode caminhar ainda mais rápido. Os Senadores da república Acir Gurgacz (PDT) e Valdir Raupp (MDB) foram informados do caso através da prefeita que pediu ajuda de ambos na tentativa de acelerar os trâmites.

Neste sábado, 24, a prefeita Rosani Donadon esteve na região da Cooperfrutos onde se reuniu com os chacareiros para apresentar um relatório do trabalho sobre a regularização destes lotes. “A comunidade criada naquele lugar é abençoada. Quem passa por lá pode ver o quanto são unidos e trabalham em prol do fortalecimento da agricultura familiar. A regularização dos lotes será a consolidação deste lugar”, disse a prefeita.

Texto e foto: Assessoria