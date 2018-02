Abertas inscrições para o Campeonato da 1ª e 2ª Divisão

A Secretaria de Esportes e Cultura (Semec) já está recebendo a relação dos atletas das equipes interessadas em participar dos campeonatos municipais da 1ª Divisão Masculino e Feminino e da 2ª Divisão Masculino.

A edição deste ano, das duas divisões, ainda não tem data para iniciar as competições, o que só vai ser definido após a realização do Congresso Técnico, segundo informações do secretário da Semec, Natal Jacob. “Vamos realizar o Congresso Técnico da 1ª Divisão Masculino e Feminino o dia 19 de março, no auditório da prefeitura, à parir das 19 horas. E da 2ª Divisão Masculino no dia 21 de março, no mesmo local e horário da 1ª Divisão. Após os congressos definiremos e anunciaremos as datas para início das competições”, relatou.

Os representantes das equipes interessadas devem se dirigir até a Semec (anexa ao ginásio Jorge Teixeira) com a relação dos seus respectivos atletas, munidos do RG ou CPF de cada um para preencherem a ficha de inscrição.

A organização das competições adiantou que será cobrada uma taxa de inscrição, mas o valor não foi definido, o que só vai acontecer durante os Congressos Técnicos, que pode chegar a R$ 300,00 ou R$ 400,00 por equipe (no caso da 2ª Divisão Masculino). Enquanto que para as Equipes Masculinas da 1ª Divisão, o valor será de R$ 400,00 ou R$ 500,00. No Feminino, a taxa será de R$ 200,00 por equipe.

Cada equipe pode inscrever um dirigente e mais 14 atletas.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustração