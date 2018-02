Brasil Dados divulga primeira pesquisa sobre intenção de votos para pré-candidatos a Câmara Federal em RO

O Instituto Brasil Dados começa hoje a divulgação de suas pesquisas eleitorais para as eleições 2018 em Rondônia. Várias pesquisas já estão sendo realizadas para todos os níveis de candidatura nos principais municípios do Estado, com a permissão do TRE-RO, que obriga os institutos a registrarem suas pesquisas antes da divulgação nos meios de comunicação.

Na primeira sondagem, o Instituto divulgou a primeira parcial sobre os pré-candidatos a deputado federal e o resultado não chega a surpreender ninguém, principalmente aos que acompanham a rotina diária de trabalho dos parlamentares.

Se as eleições fossem hoje, nomes como os dos deputados federais Marcos Rogério (DEM), Mariana Carvalho (PSDB), além de Jacqueline Cassol, Léo Moraes, Melki Donadon, e Lindomar Garçom estariam com grandes chances de eleição, dentre as oito vagas de deputado federal por Rondônia.

A lista também traz outros nomes de peso da política rondoniense com os dos deputados federais Luiz Cláudio, Nilton Capixaba, Nilton Capixaba, além do secretário de agricultura Padovani e da jornalista Silvia Cristina.

DADOS DA PESQUISA



Número de identificação: RO-04448/2018 (TRE-RO)

Data de registro: 18/02/2018Cargo(s): Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual

Data de divulgação: 24/02/2018

Empresa contratada/ Nome Fantasia: CNPJ: 19812752000185 – IVANI MOTA DE ARAUJO / BRASIL



DADOS



Eleição: Eleições Gerais 2018

Entrevistados: 1150

Data de início da pesquisa: 17/02/2018

Data de término da pesquisa: 22/02/2018

Estatístico responsável: Diogo de Mello Brito da Silva

Registro do estatístico no CONRE: 8602

Margem de erro 3 % para + ou –

