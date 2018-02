CABIXI: Vereador e Secretário de Saúde saem no tapa na sala do presidente da Câmara

O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, 26, por volta das 19 horas, no gabinete do presidente da Câmara de Vereadores do município de Cabixi.

De acordo com informação de uma fonte, o prefeito Silvenio de Almeida (MDB) e dois secretários estavam reunidos na sala da presidência do legislativo, com o presidente Edegar Zolinger (PDT) e demais vereadores.

Eles deliberavam sobre diversos assuntos importantes para a cidade, quando o Secretário de Saúde Jair Godinho teria falado algo que desagradou o vereador Imar de Lima (PDT), popular Imar da Serraria. Com isso, os ânimos se alteraram e os dois entraram em luta corporal.

Contudo, companheiros de parlamento e até o prefeito ajudaram a apaziguar a situação.

Refeita a “paz” no gabinete do presidente, secretário e vereador ficaram sozinhos na sala, onde pediram desculpas um para o outro, e, em seguida, foram para o plenário da Casa de Leis, e participaram de mais uma sessão ordinária.

A informação da conta que não foi preciso chamar a polícia e nem um dos envolvidos ficou ferido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia