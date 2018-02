Clima segue instável com possibilidade de fortes chuvas nesta quarta-feira

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que nesta quarta-feira, 28, o céu de todo o Estado deverá apresentar-se nublado. Havendo exceção apenas na região do Cone Sul, com variações de parcialmente nublado a nublado.

Há a probabilidade de que ocorram fortes pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no período da tarde em todas as regiões do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação