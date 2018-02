Conheça os eleitos a “Miss e Mister Vilhena 2018”

Na última segunda-feira, 26, aconteceu mais uma edição do “Miss Vilhena 2018” nas categorias teen, Infantil, mini e mister. O evento ocorreu no espaço “Dream Festa” anexo ao Park Shopping, tendo inicio as 19h00 e contou com a participação de nove jurados.

Na categoria “Miss Vilhena Teen” quem faturou o primeiro lugar com 256 pontos foi a jovem Aline Farias Palmeira, o segundo lugar ficou para Danielly Kariny Vieira com 254 pontos , o terceiro lugar com 248 pontos ficou Jeniffer Antunes e ocupando o quarto lugar ficou Daiane Correia.

Na modalidade infantil com 197 pontos Yasmin Labajos conquistou o título, além de levar a faixa de “Miss Simpatia” por ter tido várias curtidas nas redes sociais. Em segundo lugar ficou Bruna Alves com 192 pontos e em terceiro Emelly Cardoso com 176 pontos.

E como “Mini Miss” em primeiro lugar ficou Júlia Rafaelly Eduarda com 189 pontos, em segundo lugar Sofia de Oliveira com 188 pontos e em terceiro lugar Emanuelly Silva de Oliveira com 186 pontos.

Como “Mister Teen” foi selecionado Moisés de Souza e “Mister Vilhena” Erick Mateus. Todos os candidatos desfilaram com looks típicos da região, roupas de banho e traje social.

O evento foi realizado pelo fotógrafo profissional Richard Vargas e contou com o apoio de vários empresários da cidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação