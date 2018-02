Homem é detido por transporte ilegal de madeira da essência Itaúba

Durante patrulhamento de rotina no distrito do Guaporé, uma guarnição da Polícia Ambiental abordou o condutor de um caminhão Mercedes Benz, carregado com 22 dúzias de palanques e 20 mourões da essência Itaúba.

Ao ser questionado sobre a procedência da madeira e dos documentos exigidos para o transporte, o motorista, de 35 anos, afirmou não possuir a documentação e que o caminhão não era de sua propriedade, que ele apenas tinha sido contratado para levar o veículo até um posto de combustíveis do distrito, onde o dono do mesmo o aguardava.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, juntamente com o veículo e a carga.

Já na delegacia, onde compareceu também, um homem de 38 anos, que assumiu a propriedade do veículo e da carga, foram encontradas irregularidades, devido o caminhão apresentar características divergentes às constantes na documentação que também estava em atraso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia