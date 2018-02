Jornalistas se reúnem para definir 3ª Copa Amigos da Imprensa

Na noite de segunda-feira,26, foi realizado no auditório da Prefeitura Municipal de Vilhena, o sorteio das equipes da terceira edição da Copa Amigos da Imprensa 2018.

O evento esportivo é promovida pelo vereador França Silva em parceria com a Secretária Municipal de Esporte e Cultura (Semec).

Na ocasião, estiveram presentes representantes dos meios de comunicação vilhenense, onde participaram do sorteio dos jogos que iniciará no dia 17 de março ás 16h00 no Ginásio Jorge Teixeira.

O Secretário de Esporte, Natal Jacob, enfatizou que o campeonato tem como finalidade juntar representantes dos veículos de comunicação para se confraternizarem vilhenense e amigos da imprensa.

Veja a tabela de jogos da primeira rodada:

Vilhena Notícias/Rede TV x Semec

Folha do Sul x TV Band

Extra de Rondônia x Câmara de Vereadores

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia