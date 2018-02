PF realiza Operação “Elemento 79” e faz buscas nos Estados do AM, MG, SP, RR e RO

Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 27, a Operação “Elemento 79” contra comercialização ilegal de ouro. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos Estados do Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Roraima e Rondônia.

De acordo com a PF, o alvo da ação é uma organização criminosa que atuava na comercialização de ouro obtido de forma ilegal. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa também usufruía de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus de modo ilícito. A ação do grupo teria causado dano de R$ 30 milhões.

O contador da empresa Ciala da Amazônia Refinadora de Metais Ltda, Eduardo da Cruz, foi preso nesta manhã em sua casa, localizada no Conjunto Santos Dumont, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante a operação.

A PF cumpre ainda mais sete mandados de prisão, no Estado, sendo um deles no bairro Aleixo e mais três no bairro Parque 10.

