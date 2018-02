Rosangela Donadon participa de comissões na capital e destaca cobrança para pagamentos de convênios

A semana começou agitada para a deputada estadual Rosangela Donadon (MDB), que está na capital do Estado, dando continuidade às atividades parlamentares e agilizando os pagamentos dos convênios para atender o Cone Sul de Rondônia.

Nesta manhã de terça-feira, 27 de fevereiro, a parlamentar participou da primeira sessão de 2018 da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação – CCJ. A reunião contou com a presença do Advogado Dr. Manoel Veríssimo, que presta apoio político à comissão.

A reunião tratou sobre diversos assuntos, destacando alguns projetos tramitados na Assembleia Legislativa- ALE. Rosangela Donadon declarou a gratidão em poder trabalhar com profissionais competentes e destacou a dedicação do advogado. “Dr. Manoel tem sido um grande parceiro, além de ser um excelente profissional com sua ampla experiência em projetos parlamentares, onde nos orienta e encaminha para os rumos certos”, disse a parlamentar.

Já no início da tarde, a deputada participou também da primeira reunião com a Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso neste ano de 2018. O encontro contou com a presença de integrantes do projeto Canta Mulher e do Fórum de Mulheres que solicitaram apoio ao Projeto Canta Mulher 2018.

O projeto existe há 26 anos e é composto por mulheres cantoras da sociedade. O evento é realizado anualmente, no dia 08 de março, quando se celebra o dia das mulheres. O projeto incentiva a produção artística de mulheres, envolvendo arte, ensaios com músicas, danças, teatro, poesia e demais tendências artísticas.

Rosangela Donadon sugeriu que seja elaborado um projeto para que os deputados possam destinar uma emenda coletiva e que o projeto possa ser levado para todo o Estado de Rondônia.

Autor e foto: Assessoria