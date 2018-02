Senador Raupp defende criação do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas

O senador Valdir Raupp (MDB), afirmou nesta terça-feira, 27, que trabalha junto ao Governo Federal pela criação do Conselho Federal de Técnicos Agrícolas que será responsável pela fiscalização da profissão, em todo o país.

Segundo o senador, a criação de um Conselho Federal exclusivo é uma reivindicação dos técnicos agrícolas do país, e especialmente do estado de Rondônia que exercem um grande trabalho de assistência técnica e extensão rural melhorando, inclusive, o setor produtivo.

Estive hoje com o Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha e pedi o envio de um projeto de lei instituindo o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas, desmembrando-se do Conselho Federal dos Técnicos Industriais aprovado hoje na Comissão da Agricultura do Senado, informou o senador Raupp.

Ele também destacou que na Comissão da Agricultura por um acordo entre os senadores retirou uma emenda de sua autoria que criava o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Como há uma discussão de que somente o Poder Executivo pode criar Conselhos Federais, retirei a minha emenda diante da perspectiva de trabalharmos no Senado para que o Conselho exclusivo dos Técnicos Agrícolas seja instituído, a partir de um projeto de lei do Governo Federal, frisou o senador Raupp.

O senador informou na reunião da Comissão de Agricultura que os técnicos agrícolas de Rondônia já optaram pelo Conselho exclusivo da categoria e não querem integrar o Conselho dos Técnicos Industriais. Ao que tudo indica, é uma decisão da categoria, em todo o país, ressaltou o senador.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação