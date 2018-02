Sistema fora do ar prejudica clientes da Caixa em Vilhena

De acordo com informação obtida pela reportagem do Extra de Rondônia, na manhã desta terça-feira, 27, o sistema da Caixa Econômica Federal da agência de Vilhena ficou fora do ar segunda-feira, 26.

Com isso, centenas de pessoas que procuraram a agência para resolverem algum tipo de problema não conseguiram nem acessar os caixas eletrônicos.

Na manhã desta terça, 27, por volta das 07h30, a fila na porta da agência estava no meio da quadra. Sendo que a agência abre as 09h00. Contudo, por volta das 11 horas ainda tinha uma longa fila de clientes para entrar na agência.

Segundo a atendente, devido o problema ocorrido e já ter começado o pagamento do Pis/Pasep, além do atendimento normal do dia a dia, ocasionou o fluxo de pessoas a agência nesta manhã. Porém, acredita que para esta quarta-feira, 28, o atendimento ao público estará normalizado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia