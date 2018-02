Veja fotos do evento que elegeu a Miss Vilhena Be Emotion 2018

Neste último sábado, 10, aconteceu em Vilhena a final do Miss Vilhena Be Emotion 2018, evento Organizado pela Agencia de Modelos Donnyh Ferraz Agency Model’s & Produções, dos Empresários Donnyh Ferraz e Eduardo Júlio.

O evento aconteceu no Salão de Eventos do Hotel Luiz Eduardo Rover, da Empresária Lizangela M. Mirele.

As Coroadas da Noite foram Nayara Ferreira Miss Vilhena Be Emotion 2018, Milena Lupattini 2º Lugar Miss Vilhena Be Emotion 2018 e Daiane Ferreira 3ª Lugar Miss Vilhena Be Emotion 2018…

A vencedora do concurso representará Vilhena no Miss Rondônia Be Emotion 2018 coordenado por Berta Zuleika, na data de 27 de Abril de 2018, em Porto Velho. Terá todo preparo pela Coordenação de Donnyh Ferraz.

Além disso, o evento contou com a Presença das Miss Vilhena Teen Oficial 2018, Mister Vilhena Oficial 2018, e de Empresários renomados da cidade.

O “Miss Vilhena Be Emotion 2018” é um evento oficial, sendo realizado pelo Coordenador e Empresário, Donnyh Ferraz, tendo o apoio de vários empresários, autoridades e imprensa da cidade”.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Eduardo