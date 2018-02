Vigia flagra homem enterrando celulares e serras em pátio de Fórum Criminal

No início da manhã desta terça-feira, 27, o vigia do Fórum Criminal de Vilhena, flagrou o momento em que um homem tentava enterrar uma sacola contendo aparelhos celulares e pedaços de serras, no pátio da unidade, próximo a janela das celas.

De acordo com o registro da ocorrência, o vigia relatou que ouviu um barulho vindo do pátio e ao averiguar, avistou um homem trajando moletom azul com capuz, pulando a cerca para fora da unidade e empreendendo fuga a pé.

Em buscas pelo local, acabou localizando uma sacola contendo três aparelhos celulares, embalados individualmente, cada um com um pedaço de serra de aproximadamente 13cm. Na referida sacola, que estava amarrada a uma linha que ia até a janela das celas, também continha um cola instantânea e outro pedaço de serra avulso.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e os objetos foram entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro de um boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia