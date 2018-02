COLORADO: curral é inaugurado durante leilão da Ascol

No último domingo, 25, a Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Ascol) realizou um leilão de gados em geral no parque de exposições Marcos Donadon. Na ocasião foram leiloados cerca de 625 cabeças de gado, dentre eles, bezerros e garrotes machos/fêmeas.

Na solenidade estiveram presentes o senador Valdir Raupp (MDB), o prefeito do município José Ribamar de Oliveira (PSB), o vice prefeito João Batista Pereira (MDB), a deputada federal Marinha Raupp (MDB), os associados da Ascol e a diretoria pecuaristas da região. O almoço contou com a presença de mais de 400 pessoas.

Durante o evento ocorreu também a inauguração dos currais construídos com os recursos recebidos do senador.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação