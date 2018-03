COLORADO: Mulher sofre possível fratura na perna ao colidir com ônibus que teria avançado preferencial

Acidente envolvendo uma moto Honda CG Fan 125, de cor Roxa, com placa de Colorado do Oeste, e um ônibus da empresa Eucatur, aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 28, no Centro de Colorado do Oeste.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto, Daniela Cantuaria Neiva, de 24 anos, seguia pela Avenida Rio Negro, quando chegou à Rua Maguinópolis, foi atingida pelo ônibus, no qual o motorista teria avançado a preferencial.

No choque, a moto ficou embaixo da parte dianteira do coletivo. A motociclista sofreu possível fratura na perna, entre outros ferimentos. A informação da conta, que a vítima foi transferida para o Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia